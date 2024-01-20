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سلاح الجو البريطاني يوفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بتنفيذ 50 طلعة استطلاعية فوق غزة

الأحد 21 يناير 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو البريطاني يوفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بتنفيذ 50 طلعة استطلاعية فوق غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية، أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت Declassified UK وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوب قبرص، وقامت بـ 50 طلعة استطلاعية في سماء غزة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز “Shadow R1” المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، استمرت كل طلعة منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 ديسمبر الماضي أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة “لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة”.

وكانت Declassified UK قد ذكرت يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز C-17A في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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