لبيد : ندعم أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار

القدس المحتلة / سما/

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى حتى لو كان المقابل اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وأضافت نيويورك تايمز عن قادة عسكريين إسرائيليين: "المعركة الطويلة الهادفة لتدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الأسرى، واستعادة الأسرى ممكنة من خلال الوسائل الدبلوماسية لا العسكرية".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب للمطالبة بإعادة الاسرى في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وسار المتظاهرون في ميدان هبيما، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتنياهو مع شعارات مثل "وجه الشر" و"انتخابات الآن".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطا شديدة من أجل استعادة الاسرى الاسرائيليين.