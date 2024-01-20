طقس فلسطين: غائم جزئيا ومنخفض جوي الثلاثاء

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال المساء إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.