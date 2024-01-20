اليوم 107 من العدوان: شهداء بالعشرات وتدمير مزيد من المربعات السكنية بخان يونس

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 107 من الحرب على القطاع مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتقى 165 شهيدا و 280 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24927 شهيد و 62388 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وارتقى خمسة شهداء جرّاء قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة سلطان في منطقة المحكمة القديمة في جباليا شمالي القطاع

وقصفت المدفعية الاسرائيلية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة إضافة إلى منطقة السكة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وفي غزة جرت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات غرب مدينة المدينة.

كما قصف جيش الاحتلال عدة أهداف قرب دوار أبو مازن وانصار والميناء.

ودمر جيش الاحتلال بغارة جوية منزلا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.



ووصل عدد من الشهداء وإصابات إلى مشفى ناصر جراء قصف منزل لعائلة طلبة بشارع الترنس في حي الامل غرب خانيونس.

كما ارتقى شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي في محيط مشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي حزامًا ناريًا عنيفًا في محيط مستشفى غزة الأوروبي.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية وسط وشرق خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء إلى أربعة إثر قصف الاحتلال سيارة مدنية برفح.



وارتقى شهيد في قصف إسرائيلي أثناء محاولته انتشال جثمان أحد الشهداء في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتمكن مسعفون في ال 24 ساعة الأخيرة من انتشال جثامين لعشرين فلسطيني من مخيمي البريج والمغازي وقرية المصدر استشهدوا في وقت سابق.