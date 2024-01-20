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جنوب أفريقيا ترجح صدور حكم بالدعوى ضد الاحتلال في هذه المدة

الأحد 21 يناير 2024 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب أفريقيا ترجح صدور حكم بالدعوى ضد الاحتلال في هذه المدة



غزة/سما/

قال عضو في الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، السبت، إن الفريق يتوقع صدور حكم بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الأفريقية ضد الاحتلال خلال مدة أسبوع.

ولفت إلى أنه لم تنضم أي دولة رسميا لدعوى جنوب إفريقيا رغم دعم دول عدة إعلاميا.

وتتهم جنوب أفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل".

وفي اليوم الأول،  قدمت جنوب أفريقيا مرافعتها في أولى جلسات القضية، حيث أكدت وجود نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لدى الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري.

وفي اليوم الثاني، استمعت محكمة العدل الدولية إلى مرافعة ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الدعوى.
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وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب أفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

#غزة #الاحتلال الاسرائيلي

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