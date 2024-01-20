  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو ردينة: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين

السبت 20 يناير 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك.

وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

الأكثر قراءة اليوم

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مقتل أسير إسرائيلي في غزة (فيديو)

عاموس يادلين يكشف خطة تل أبيب "لليوم التالي في الحرب على غزّة"

الاحتلال مندهش من حجم التصنيع العسكري لحماس.. معاريف: لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها

شاهد: الكشف عن حجم الضرر في سفينة أمريكية استهدفها الحوثيون بخليج عدن

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق لغزة عبر ميناء إسدود

توماس فريدمان: "نتنياهو ينقلب على بايدن"

مواطنون يصلون قطاع غزة بعد اعتقالهم في ظروف غير إنسانية- (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ردا على بايدن: نتنياهو ووزراؤه يؤكدون معارضتهم لدولة فلسطينية

جندي إسرائيلي عائد من غزة يقتل صديقه بالرصاص

جنرال إسرائيلي: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع "حماس" سيكون هناك المزيد من الضحايا (فيديو)

photo_2024-01-20_18-34-01

توماس فريدمان: "نتنياهو ينقلب على بايدن"

نيويورك تايمز: قادة عسكريون إسرائيليون محبطون من استراتيجية حكومة نتنياهو في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية