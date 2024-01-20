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السيناتور ساندرز: يجب أن نوضح موقفنا من تصريحات نتنياهو حول الدولة الفلسطينية

السبت 20 يناير 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيناتور ساندرز: يجب أن نوضح موقفنا من تصريحات نتنياهو حول الدولة الفلسطينية



واشنطن/سما/

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن نتنياهو أوضح موقفه بأنه لن يسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية، وسيواصل حربه المدمرة ضد الفلسطينيين الأبرياء، لذلك علينا أن نوضح موقفنا من ذلك فورا.

وأضاف ساندرز في تصريح عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه إذا استمر نتنياهو في السير على طريق الهيمنة العسكرية، عليه أن يفعل ذلك بمفرده، ولا يمكن أن نكون متواطئين.

وأشار إلى أنه رغم الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية التي اتخذتها حكومة نتنياهو، فقد عرض الرئيس بايدن حتى الآن دعما غير مشروط لإسرائيل.

وشدد على ضرورة تغيير ذلك، داعيا الرئيس بايدن إلى أن يقول بصوت عال وواضح نرفض سياسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وتابع: يجب على الكونغرس أن يتحرك، وألا يكون هناك المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لمواصلة حرب نتنياهو.

وأكد ساندرز أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المحتاجين، ويجب التفاوض على إطلاق سراح آمن لجميع الرهائن المتبقين، ويجب على إسرائيل أن تعمل من أجل التوصل إلى سلام دائم يسمح بإقامة دولتين لشعبين.

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