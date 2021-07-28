جندي إسرائيلي عائد من غزة يقتل صديقه بالرصاص

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة وسائل إعلام عبرية، السبت، أنّ جنديًا إسرائيليا عاد مؤخرا من القتال في قطاع غزة، وعلى ما يبدو نتيجة إصابته بالصدمة، قتل صديقا له بالرصاص في مدينة تل أبيب.

وقالت قناة "12" العبرية إن جنديا إسرائيليا "عاد مؤخرا من القتال في قطاع غزة، قتل صديقه داخل شقة"، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية".

وأشارت القناة إلى أنّ "القاتل والقتيل يبلغان من العمر 25 عاما".

وقالت القناة إن "القاتل يحمل سلاحا مرخصا".

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الحادث وحيثياته.

وأشارت وسائل إعلام عبرية خلال الشهور الأخيرة إلى أنّ آلاف الجنود الإسرائيليين الذين تمّ تسريحهم من الخدمة في الحرب على قطاع غزة، يعانون من صدمة ما بعد الحرب.

وفي بداية الشهر الجاري، نشر موقع "واللا" العبري تحقيقًا يفيد بأنّ 1600 جندي وضابط إسرائيلي يعانون من صدمة ما بعد الحرب، حيث تم تسريح 250 منهم على الأقل، وفق التحقيق.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشن عملية عسكرية برية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 194 ضابطا وجنديا وإصابة عدد آخر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.