الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد للمصادقة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج

القدس المحتلة/سما/

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم غد، الأحد، للمصادقة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا للتقارير، فإن الاجتماع لن يطول أكثر من نصف ساعة، ويهدف للتصويت على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، قبل تحويلها من هناك إلى رام الله.

يأتي ذلك في ظل رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، القاطع، لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كاملة، ويصر على اقتطاع الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة.

وكان سموتريتش قد اقترح تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث (النرويج) قبل وصولها إلى السلطة رام الله؛ بشرط عدم قيام النرويج بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.