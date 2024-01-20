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الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد للمصادقة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج

السبت 20 يناير 2024 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد للمصادقة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج



القدس المحتلة/سما/

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، يوم غد، الأحد، للمصادقة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا للتقارير، فإن الاجتماع لن يطول أكثر من نصف ساعة، ويهدف للتصويت على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، قبل تحويلها من هناك إلى رام الله.

يأتي ذلك في ظل رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، القاطع، لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية كاملة، ويصر على اقتطاع الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة.

وكان سموتريتش قد اقترح تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث (النرويج) قبل وصولها إلى السلطة رام الله؛ بشرط عدم قيام النرويج بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

#الكابينيت

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