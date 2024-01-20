سموتريتش: إقامة دولة فلسطينية خطر وجودي على إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

شدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على وجود "إجماع واسع في إسرائيل ضد (قيادم) الدولة الفلسطينية وتقسيم البلاد"، واعتبر أن "على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع باتجاه المذبحة المقبلة، ولخطر وجودي على دولة إسرائيل".

وأضاف، بيان صدر عنه مساء اليوم، السبت، أنه "كما حدث في إسرائيل، يتعين على البيت الأبيض أيضًا أن يتحرر من المفاهيم التي أدت إلى الكارثة الوطنية في إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي قال فيها إن الأول لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة الهاتفية بينهما أمس، الجمعة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أن "رئيس الحكومة كرر خلال محادثته مع الرئيس الأميركي موقفه الثابت منذ سنوات، والذي عبر عنه أيضا في المؤتمر الصحافي في اليوم السابق".

وأضاف أن "إسرائيل ملزمة بعد القضاء على الحماس بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدا على إسرائيل، وذلك يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

ويأتي ذلك بعد أن قال بايدن الليلة الماضية، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة، مضيفا أنهما ناقشا الأمر خلال المحادثة بينهما أمس الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الحل الدولتين "مستحيلا" بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن "لا ليس كذلك".

وأضاف أن "نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين"، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة.

وجاء عن البيت الأبيض أمس "نأمل أن نتمكن من العمل مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائنا في المنطقة بشأن حكم غزة، فيما أن الرئيس بايدن يرى أن الحل على المدى الطويل هو إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، وقد أكد لنتنياهو قناعته القوية بإمكانية تطبيق حل الدولتين".



ورفض نتنياهو أول من أمس الخميس طلب بايدن المتكرر بالتعايش مستقبلا بين دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، قائلا "يجب أن يكون لإسرائيل السيطرة الأمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)"، وأوضح أنه عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين.

مما يذكر أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس جديدا، لكن تصريحه وطريقة صياغته سلطت الضوء مجددا على الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها.