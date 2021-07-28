جنرال إسرائيلي سابق: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع "حماس" سيكون هناك المزيد من الضحايا

القدس المحتلة/سما/

حذر الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، اليوم السبت، من إنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" بشأن وقف الحرب أو عودة الرهائن المحتجزين لديها فسيكون هناك المزيد من الضحايا.



وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، أوضح من خلالها أن إسقاط أو القضاء على حركة حماس في الوقت الراهن أصبح أكثر صعوبة، محذرا من الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية وإلا سيسقط المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.



وأوضح الجنرال بريك، الذي تولى منصب رئيس لجنة الشكاوى سابقا بالجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل انسحاب الجيش من قطاع غزة، وإلا فإن الضحايا سيكون عددهم كبيرا، أو سيواجه الجيش وضعا أصعب مما هو عليه في هذه اللحظة.

وشدد الجنرال بريك على أنه أكد على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، عدم خوض حربا مع "حزب الله" اللبناني في هذا الوقت لأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لذلك، وليس لديه القوة الكافية، على حد وصفه.