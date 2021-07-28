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بلجيكا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"

السبت 20 يناير 2024 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"



بروكسل/سما/

أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها في منصة “إكس”: “تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية. وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل”.

وقالت الوزير البلجيكية: “بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

وتعهدت جينيز بمواصلة الالتزام في تحقيق هدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، على كافة المستويات”.

كما أكدت أنّ بلادها ستواصل السعي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، والامتثال للقانون الدولي وحل الدولتين.

 

وتواجه إسرائيل قضية “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب جرائمها التي ترتكبها بحق المدنيين في غزة.

#بلجيكا

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