وزير بريطاني: معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية "غير مقبولة"

لندن/سما/

قال وزير خارجية حكومة الظل العمالية البريطانية ديفيد لامي، إن "معارضة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية غير مقبولة".

وأضاف لامي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم السبت، "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك".

وتابع: "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن نتيجة ذلك هي إما دولة واحدة يتعين على نتنياهو أن يشرح فيها كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع حقوق متساوية، أو عدم وجود دولة وهو ما يعني ترسيخ للاحتلال".

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