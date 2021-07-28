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17 شهيدا في قصف للاحتلال على حي الزيتون وخان يونس ورفح

السبت 20 يناير 2024 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 شهيدا في قصف للاحتلال على حي الزيتون وخان يونس ورفح



غزة/سما/

 استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعي على حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، وخان يونس ورفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين في قصف لمدفعية الاحتلال على منطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى ارتقاء 11 شهيدا وأصابة آخرين جراء القصف المدفعي والغارات الجوية المتواصلة على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما اسشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء استهداف سيارة مدنية بالقرب من مفترق خربة العدس وسط مدينة رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

ولفت شهود عيان إلى ان تعزيزات لقوات الاحتلال تضم آليات وجرافات وصلت إلى شرق جباليا، وبدأت بعمليات حفر في المنطقة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

#غزة

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