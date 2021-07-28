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السعودية تؤكد ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ومنع التهجير القسري لمواطني غزة

السبت 20 يناير 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ومنع التهجير القسري لمواطني غزة



كامبالا/سما/

أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، رفض المملكة، للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لمواطني غزة.

وقال الخريجي في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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