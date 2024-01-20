“CNN” تكشف بالأقمار الصناعية تدنيس الاحتلال 16 مقبرة في غزة

غزة/سما/

كشف تحقيق أجرته شبكة "CNN" الأمريكية، السبت 20 يناير/كانون الثاني 2024، أن الجيش الإسرائيلي قام بتدنيس ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة، ما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وتجريف التربة، وفي بعض الحالات استخراج الجثامين.

في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تصاعد القتال في وقت سابق من هذا الأسبوع، دمرت القوات الإسرائيلية مقبرة، وأخرجت الجثامين منها، فيما قال الجيش الإسرائيلية لشبكة CNN إن ذلك جزءٌ من البحث عن رفات الأسرى الذين احتجزتهم حماس.

راجعت الشبكة الأمريكية صور الأقمار الصناعية ولقطات وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر تدمير المقابر، وشاهدتها مباشرة أثناء السفر مع الجيش الإسرائيلي في قافلة، وتكشف الأدلة مجتمعة عن ممارسة منهجية مع تقدم القوات البرية الإسرائيلية عبر قطاع غزة.

ينتهك التدمير المتعمّد للمواقع الدينية، مثل المقابر، القانون الدولي، إلا في ظل ظروف ضيقة تتعلق بأن يصبح هذا الموقع هدفاً عسكرياً، وقال خبراء قانونيون لشبكة CNN إن أفعال "إسرائيل" يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب.



ولم يفسر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تدمير المقابر الـ16 التي قدمت CNN إحداثياتها، لكنه قال إن الجيش في بعض الأحيان "ليس لديه خيار آخر" سوى استهداف المقابر التي زعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية.

الاحتلال حوّل بعض المقابر إلى مواقع عسكرية

الجيش الإسرائيلي، زعم أن "إنقاذ الأسرى والعثور على جثثهم وإعادتها هي إحدى مهامه الرئيسية في غزة، ولهذا السبب نُقِلَت جثامين من بعض المقابر"، لكن في حالات أخرى، يبدو أنه استخدم المقابر كمواقع عسكرية.

كما أظهر تحليل CNN لصور ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، أن الجرافات الإسرائيلية حوّلت مقابر متعددة إلى مناطق تجمع، وقامت بتسوية مساحات كبيرة بالأرض وإقامة سواتر لتحصين مواقعها.

في حي الشجاعية بمدينة غزة، بالإمكان رؤية مركبات عسكرية إسرائيلية في مكان المقبرة، مع وجود سواتر تحيط بها من كل جانب، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن أجزاءً أخرى قد جُرِّفَت مؤخراً، وأن وجود الجيش الإسرائيلي كان واضحاً، اعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.



كان هناك مشهد مماثل من الدمار في مقبرة بني سهيلة شرق خان يونس، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن التجريف المتعمّد والتدريجي للمقبرة، وإنشاء تحصينات دفاعية على مدار أسبوعين على الأقل في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأوائل يناير/كانون الثاني الماضيين.

آليات الاحتلال عبرت فوق القبور

في مقبرة الفالوجة في جباليا شمال مدينة غزة، ومقبرة التفاح شرق مدينة غزة، ومقبرة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، دُمِّرَت شواهد القبول، وتشير العلامات على الأرض أن مركبات مدرعة أو دبابات عبرت فوق القبور.



كما قد مرّت ناقلة الجنود المدرعة التي كانت تقل فريق CNN الأسبوع الماضي مباشرة عبر مقبرة البريج الجديدة في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، في طريقها للخروج من القطاع، وشوهدت القبور على جانبي الطريق الترابي الذي جرَّفته الجرافات حديثاً، وأكدت CNN موقع المقبرة من خلال تحديد الموقع الجغرافي للقطات التي التقطتها من داخل غزة في ذلك اليوم، والتحقق من صور الأقمار الصناعية.