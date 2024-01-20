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تظاهرة حاشدة في مدريد دعما لفلسطين

السبت 20 يناير 2024 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة حاشدة في مدريد دعما لفلسطين



مدريد/سما/

أفادت صحيفة بيريوديكو الإسبانية نقلا عن سلطات المدينة أن نحو 25 ألف شخص خرجوا للتظاهر دعما لفلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب الصحيفة، فإن الاحتجاجات التي نظمتها منظمة شبكة التضامن الإسبانية ضد احتلال فلسطين (RESCOP) تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين” جرت أيضًا في مدن أخرى مثل برشلونة وفالنسيا وإشبيلية.

وتشير الصحيفة نقلا عن السلطات إلى انه جرى تنظيم مسيرة في مدريد شارك فيها حوالي 25 ألف شخص في وسط العاصمة الإسبانية".

وكما تشير الصحيفة، فقد وقف المتظاهرون رافعين لافتات بألوان العلم الفلسطيني، وطالبوا الحكومة الإسبانية، على وجه الخصوص، بوقف تجارة الأسلحة وقطع العلاقات مع إسرائيل. كما ردد المشاركون شعارات تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل.

هذا وقد دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة شهرها الرابع، حيث تواصل إسرائيل اجتياح وقصف القطاع، ما أدى لسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين، ومعاناة أهالي غزة من أوضاع انسانية كارثية.

#مدريد #فلسطين

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