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لإعلام الإيراني ينشر صور مسؤول الاستخبارات بفيلق "القدس" الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي على دمشق

السبت 20 يناير 2024 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لإعلام الإيراني ينشر صور مسؤول الاستخبارات بفيلق "القدس" الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي على دمشق



طهران/سما/

نشرت وسائل إعلام إيرانية صور مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي على دمشق اليوم السبت.

وأظهرت الصور اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

الإعلام الإيراني ينشر صور مسؤول الاستخبارات بفيلق
الإعلام الإيراني ينشر صور مسؤول الاستخبارات بفيلق

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.

وجاء في بيانه: "مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي أدى إلى استشهاد عدد من القوات السورية و4 مستشارين إيرانيين".

كما أكد البيان مقتل اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى حجة الله أميدار وعلي آغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي.

والمبنى المستهدف يقع بالقرب من سفارة أبخازيا في دمشق، وأكد سفير أبخازيا لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش عدم إصابة أي من موظفي السفارة.

وفي وقت سابق تعرض سوريا لعدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن تنفيذه، مساء الثلاثاء، ضربات جوية على مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، في منطقة القنصلية الأمريكية ومقر السفارة والمطار الدولي وتدمير قواعد الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

 

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه أطلق سلسلة من الصواريخ الباليستية على أحد المقرات الرئيسية لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" في كردستان العراق، ما أدى إلى تدميره. وبحسب الحرس الثوري الإيراني، كان المقر هو مركز لتطوير العمليات الخاصة، والتخطيط لهجمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في إيران.

#ايران #فيلق القدس

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