الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن مقتل 4 من قادته في سوريا بمسيرة إسرائيلية

طهران/سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي المزة في العاصمة السورية دمشق".

وذكر الحرس الثوري، في بيان له، إن "الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى، على مدينة دمشق"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول الحادث في وقت لاحق".

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل 2 من "كبار المستشارين الإيرانيين".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه، في سوريا في القصف الإسرائلي على حي المزة في دمشق.

وعلقت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، على مقتل 4 مستشارين للحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي السورية واغتيال المستشارين الإيرانيين، وهي تدل علي عجزها عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان، وهي محاولات يائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف كنعاني: "نطالب المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح".

وأردف: "طهران تحتفظ بحق الرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، لاغتيالها مستشارينا العسكريين في سوريا، ودماء شهدائنا لن تذهب سدى".