  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن مقتل 4 من قادته في سوريا بمسيرة إسرائيلية

السبت 20 يناير 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن مقتل 4 من قادته في سوريا بمسيرة إسرائيلية



طهران/سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني بحي المزة في العاصمة السورية دمشق".
وذكر الحرس الثوري، في بيان له، إن "الكيان الصهيوني الشرير والمجرم اعتدى مرة أخرى، على مدينة دمشق"، مضيفا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية حول الحادث في وقت لاحق".

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل 2 من "كبار المستشارين الإيرانيين".

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه، في سوريا في القصف الإسرائلي على حي المزة في دمشق.

وعلقت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، على مقتل 4 مستشارين للحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ندين الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي السورية واغتيال المستشارين الإيرانيين، وهي تدل علي عجزها عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان، وهي محاولات يائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف كنعاني: "نطالب المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح".

وأردف: "طهران تحتفظ بحق الرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، لاغتيالها مستشارينا العسكريين في سوريا، ودماء شهدائنا لن تذهب سدى".

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي: 4 شروط وضعتها حماس لإطلاق أسرانا من غزة

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مقتل أسير إسرائيلي في غزة (فيديو)

بايدن يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وإمكانية حل الدولتين

المفوض الأوروبي يزعم: "إسرائيل" مولت حركة "حماس"

شاهد: الكشف عن حجم الضرر في سفينة أمريكية استهدفها الحوثيون بخليج عدن

عقوبات أوروبية على 6 أشخاص متهمين بتمويل حركة حماس

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق لغزة عبر ميناء إسدود

الأخبار الرئيسية

406183952_807805867810849_6872390047850855942_n-1170x600

مخاوف من تكرار سيناريو “الشفاء” في مجمع ناصر الطبي

-730x438-1

طبيب فلسطيني يضطر إلى بتر ساق ابنة أخيه المصابة داخل منزل العائلة في غزة

thumbs_b_c_3c224aebd9cf2248dcce8bb37aceef7f (1)

“CNN” تكشف بالأقمار الصناعية تدنيس الاحتلال 16 مقبرة في غزة

photo_2024-01-20_15-57-18

الاحتلال مندهش من حجم التصنيع العسكري لحماس.. معاريف: لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها

ليبرمان ساخرا: هل نرسل الكعك والكرواسون لـ"حماس" في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية