ليبرمان ساخرا: هل نرسل الكعك والكرواسون لـ"حماس" في غزة؟

القدس المحتلة/سما/

قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم السبت، ساخرًا، هل نرسل الكعك والكرواسون لـ"حماس" في غزة؟



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية سمعت أمس، ولأول مرة، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، قد وافق على نقل الدقيق لحركة حماس في قطاع غزة عبر ميناء أشدود الواقع على البحر الأحمر.

وأوضح أفيغدور ليبرمان، الذي تولى منصب وزير الدفاع السابق ، متسائلًا ما هي الخطوات التالية التي سيمنحها نتنياهو لحركة حماس في غزة، هل سيوصل إليها الكعك والكرواسون أيضًا؟، على حد زعمه.





وفي سياق متصل، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها، إن نتنياهو لا يعارض إقامة دولة فلسطينية خلال المحادثة الهاتفية بينهما، أمس الجمعة، وشدد على أن إسرائيل ملزمة بالسيطرة الكاملة على غزة أمنيًا بعد القضاء على "حماس".

وصرّح مكتب نتنياهو: "رئيس الحكومة كرر خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي موقفه الثابت منذ سنوات، والذي عبر عنه أيضًا في المؤتمر الصحفي في اليوم السابق". وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، بعد القضاء على حماس، بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا على إسرائيل، وذلك يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مناسبات عدة، أن أهداف الحرب على غزة تتمثل في القضاء على حركة حماس، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي على إسرائيل.