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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 25 ألفا وأكثر من 62 ألف مصاب

السبت 20 يناير 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 25 ألفا وأكثر من 62 ألف مصاب



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

#شهداء غزة #الحرب على غزة

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