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أبو مرزوق: نقدر موقف "أنصار الله" ولا نجري مباحثات مع "فتح"

السبت 20 يناير 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: نقدر موقف "أنصار الله" ولا نجري مباحثات مع "فتح"



بيروت/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة تقدر بشدة موقف "أنصار الله" في اليمن الداعم للشعب الفلسطيني، وكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض عليه. 


وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": نحن نقدر كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض على شعبنا وإنهاء العدوان، وإنا ما تقوم به أنصار الله، هو تضامن حقيقي وفاعل مع شعبنا، ونعبر عن تقديرنا، كما وندعو كافة القوى لأخذ مواقف جريئة ومبدئية لأجل إنهاء هذه الإبادة.

وأضاف أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بأسرى الحرب لديها، بل تسعى إلى إجراء صفقة تبادل للرهائن والمحتجزين جديدة.

وأضاف: "في نهاية المطاف ستضطر إسرائيل لاجراء صفقة، لأنها فشلت خلال أكثر من مئة يوم من الحرب من استعادة أي أسير بالقوة، فهي إما تستعيدهم بصفقة مع الحركة أو تأخذهم جثثا".

ونفى إجراء أي مباحثات مع حركة "فتح" حتى الآن، مشيرا إلى انفتاح حماس على وحدة وطنية شاملة والحوار بدون شروط.

وقال: "نحن منفتحون دوما على وحدة وطنية شاملة على أساس ثوابت شعبنا وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته، وهذا موقفنا قبل عملية طوفان الأقصى وأثناءها، ونحن حريصون على الوحدة، ونراها أحد الشروط المسبقة للتحرر ومستعدون لإدارة شأننا الوطني عبر التوافق والحوار وبدون شروط".

#موسى ابو مرزوق #انصار الله #فتح

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