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شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في عمق الجنوب اللبناني..

السبت 20 يناير 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في عمق الجنوب اللبناني..



بيروت/ سما/

استشهد شخصان، السبت، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة البازورية، جنوبي لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن “الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على طريق بلدة البازورية، ما أدى إلى استشهاد شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث”.
وأضافت الوكالة: “نفذت طائرة مسيرة غارة استهدفت منزلاً في قضاء مروحين (جنوب)، ويذكر أن هذا المنزل كان استهدف لمرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” اللبناني، في بيان، أن عناصره “استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وتجمعا آخر في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.
في المقابل، تعرضت بلدات لبنانية في الجنوب للقصف الإسرائيلي منها بلدة عديسة، وأطراف علما الشعب والضهيرة، وفق الوكالة الوطنية.
وعلى وقع حرب مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.
فيما خلفت الحرب على غزة حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

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