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حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد وهم

السبت 20 يناير 2024 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد وهم



غزة / سما/

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة السبت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها “وهم”، “لا ينطلي” على الفلسطينيين.
وأعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في بيان أن “بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية … لا ينطلي على شعبنا”.
قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين الجمعة “ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاقّ”.
ودعت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل، الدولة العبرية إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين، وكررت دعمها لإقامة دولة فلسطينية (وأنماطها)، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأضاف الرشق في بيانه السبت أن “بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً”.
وقال إن “هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم”.

اندلعت الحرب التي دمّرت قطاع غزّة وشرّدت أكثر من 80 بالمئة من سكّانه، إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.
كذلك، احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزّة، وأطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزّة، ويُعتقد أنّ 27 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزّة منذ 2007. ووفق وزارة الصحّة التابعة لحماس، استشهد حتّى الآن في الغارات الإسرائيليّة 24927 شخصاً، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال، وأصيب 62108 أشخاص بجروح.

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