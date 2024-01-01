لأول مرة ... ايران تضع قمرا صناعيا في مدار 750 كيلومترا

سما / وكالات /
اطلقت ايران صباح اليوم السبت القمر الصناعي " ثريا" الى الفضاء بنجاح وذلك بواسطة صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية، حيث تم وضع هذا القمر الصناعي في مدار يبعد 750 كيلومترا عن سطح الارض ولأول مرة.
ويعتبر الصاروخ " قائم 100" قادرا على حمل اجسام بزنة 100 كيلوغراما الى الفضاء وكان قد نجح في ثالث اختبار له بوضع جسم يزن 50 كيلوغراما في مدار 70 كيلومتر.
صاروخ قائم الحامل للاقمار الصناعية
القمر الصناعي ثريا
ويعمل هذا الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية بالوقود الصلب وقد صنعته القوات الجوفضائية للحرس الثوري وهذه اول مرة تصل فيها الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية الايرانية الى مدار 750 كيلومترا.