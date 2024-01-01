لأول مرة ... ايران تضع قمرا صناعيا في مدار 750 كيلومترا

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اطلقت ايران صباح اليوم السبت القمر الصناعي " ثريا" الى الفضاء بنجاح وذلك بواسطة صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية، حيث تم وضع هذا القمر الصناعي في مدار يبعد 750 كيلومترا عن سطح الارض ولأول مرة.