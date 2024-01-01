  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": المطلوب وقف فوري لإطلاق النار في غزة

السبت 20 يناير 2024 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": المطلوب وقف فوري لإطلاق النار في غزة



رام الله / سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن المطلوب الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، وليس الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية، والتحذير من أبعادها".

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، أن مهمة المسؤولين الدوليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا تنحصر في نشر المزيد من الاحصائيات عن الضحايا الفلسطينيين، والتحذير من الكارثة الإنسانية، والتعبير عن قلقهم، وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال التي لا تسمع، وإنما تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف إطلاق النار فورا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية، لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشارت على أنه في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات الدولية الرسمية والشعبية لوقف الإبادة الجماعية على شعبنا المتواصلة لليوم 106 على التوالي، والتحذيرات المستمرة من نتائج وأبعاد الكارثة الإنسانية المتواصلة في أوساط المدنيين الفلسطينيين والمخاطر التي تتهدد حياتهم بسبب شبح المجاعة وغياب الاحتياجات الإنسانية الأساسية والآثار البيئية الكارثية وانتشار الأوبئة، لا زالت دولة الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تخلف ما يقارب 200 شهيد يومياً في المتوسط، هذا بالإضافة لأعداد كبيرة من المفقودين والمصابين في ظل الانهيار المتواصل للنظام الصحي في قطاع غزة.

وأضافت، أن أركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعن في الاستخفاف بجميع المواقف، والمطالبات الدولية، سواء بإنهاء الحرب، ووقفها فورا، أو لتجنيب المدنيين ويلاتها، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كالتزام يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، وليست منة، أو كرم من الاحتلال، أو قضايا خاضعة للمقايضة، والمساومة، ويواصلون أيضاً قرع طبول الحرب، ومحاولة تسويق المزيد من المبررات لإطالة أمدها، بحجج وذرائع واهية لإطالة أمد بقائهم في سدة الحكم، وتنفيذ أهدافهم غير المعلنة في تفريغ قطاع غزة، أو شماله على الأقل من جميع السكان.

وفي ضوء ذلك يبدو أن الحديث عن اليوم التالي للحرب ملهاة يتم الترويج لها، ومخدر يتم استخدامه لإخماد أصوات وصرخات المدنيين الفلسطينيين، جراء استمرار وبشاعة العدوان.

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي: 4 شروط وضعتها حماس لإطلاق أسرانا من غزة

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مقتل أسير إسرائيلي في غزة (فيديو)

بايدن يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وإمكانية حل الدولتين

آيزنكوت: كنا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي يحقق رؤية السنوار

المفوض الأوروبي يزعم: "إسرائيل" مولت حركة "حماس"

عقوبات أوروبية على 6 أشخاص متهمين بتمويل حركة حماس

شاهد: الكشف عن حجم الضرر في سفينة أمريكية استهدفها الحوثيون بخليج عدن

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية السعودي: منفتحون على التطبيع مع إسرائيل فقط حال إنشاء دولة فلسطينية

مراجعة حول اتهامات باستخدام حماس منشآت الأونروا..لازاريني يحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة

مقتل 2 من كبار المستشارين الإيرانيين بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة بدمشق

سي إن إن: إدارة بايدن تناقش فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح

thumbs_b_c_7e2b83722442c566cf646941e5fc6259

عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: فقدنا الثقة بحكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية