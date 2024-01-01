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البرغوثي: حديث بادين عن دولة فلسطينية هو ذر للرماد في العيون

السبت 20 يناير 2024 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: حديث بادين عن دولة فلسطينية هو ذر للرماد في العيون



القدس المحتلة / سما/

قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" ان حديث بايدن عن دولة فلسطينية و ما يسميه " حل الدولتين" دون الموافقة على وقف اطلاق النار فورا في قطاع غزة و دون الدعوة لإزالة الاستيطان، ودون تحديد حدود و مضمون الدولة الفلسطينية هو ذر للرماد في العيون ، و محاولة لتمرير التطبيع مع استمرار الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني ، و يبدو انها محاولة من بايدن لتجنب هزيمته المنتظرة في الانتخابات بسبب رفض غالبية الشعب الأميركي لسياسته بدعم العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية ".
و أكد البرغوثي "ان القول بان من الممكن قيام دولة فلسطينية بوجود نتنياهو هو نفاق و تضليل يتجاهل ما قاله نتنياهو بانه يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وانه افضل رئيس وزراء لمنع قيام دولة فلسطينية".
وقال البرغوثي" ان الدولة الفلسطينية ليست مجرد اسم دون مضمون بدون حدود من دون سيادة وعاصمتها القدس و دون سيطرة على الارض والمياه و المجال الجوي و الحدود و لايمكن ان تتحقق دون إزالة الاحتلال و إزالة المستوطنات و المستوطنين".

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