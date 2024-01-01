مصر تنفي الموافقة على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور "فيلادلفيا"

سما / وكالات /

فت مصادر مصرية، الموافقة على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.



وذكرت قناة ((القاهرة الإخبارية)) أن مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب.



وقالت المصادر المصرية رفيعة المستوى، إن "مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي".



يشار إلى أنه تكرر صدور تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت أن إسرائيل طلبت وضع أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لقطع التواصل بين غزة والعالم.



وقالت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور صلاح الدين بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.