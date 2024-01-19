الاحتلال يقتحم مدن بالضفة الغربية ويشن حملة اعتقالات واسعة

رام الله / سما/

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

جنين..

اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرا محررا من جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عمر أبو عقل، بعد مداهمة منزله في حي خروبة بمدينة جنين، والعبث بمحتوياته.

وفي السياق، اقتحمت تلك القوات قرية عرانة شمال شرق المدينة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

نابلس..

اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

بيت لحم..

اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل، وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة والعزة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت في محتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيسي.

قلقيلية..

اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال سير آلياته العسكرية في شوارع البلدتين وقام بحملات مداهمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.