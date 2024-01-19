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غزة: 142 شهيدا وعشرات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 20 يناير 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 142 شهيدا وعشرات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية



القدس المحتلة / سما/

ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 24,762 شهيدا، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى 62 ألفا، من جراء القصف المتواصل على المناطق والمنازل المأهولة في أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت الوزارة استشهاد 142 شخصا، فيما أُصيب 278 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا، لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، لليوم الـ105 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني مأساوي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى "الأمل" في خانيونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة، بعدة غارات وبقصف مدفعي.

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