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رويترز: الغارة على دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني

السبت 20 يناير 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: الغارة على دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني



سما / وكالات /

قالت وكالة الأنباء السورية إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق "ناجم عن عدوان إسرائيلي".

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت، قبل قليل، بدوي انفجارات في مناطق بدمشق.

ووفقا لمصادر صحفية فان 4 اشخاص على الاقل قتلوا في القصف الاسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف ان المنطقة المستهدفة يعيش فيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي زياد النخلة ورئيس الذراع العسكري للتنظيم أكرم العجوري.

وقالت وكالة رويترز إن الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، في حين نقلت وسائل إعلام سورية أن هناك 4 قتلى في القصف الإسرائيلي على حي المزة في العاصمة دمشق.

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