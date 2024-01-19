مسؤول أوروبي كبير يتهم إسرائيل بـ”تمويل” حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية..

سما / وكالات /

اتّهم مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل ليل الجمعة إسرائيل بأنها “موّلت” حركة حماس الإسلاميّة الفلسطينيّة التي تتولّى السلطة في غزّة وتقف وراء الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر على الأراضي الإسرائيليّة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد في الأيّام الأخيرة معارضته إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة، مثيرا انتقادات من الولايات المتحدة حليفته التي تقول إنّها تؤيّد حلّ الدولتين.

وقال بوريل “نعتقد أنّ حلّ الدولتين يجب أن يُفرَض من الخارج بغية إحلال السلام”، مضيفا “أُصِرّ على أنّ إسرائيل، عبر الاستمرار في رفض هذا الحل، قد أسست حماس بنفسها”.

وتابع بوريل في خطاب باللغة الإسبانيّة في جامعة فايادوليد التي منحته دكتوراه فخريّة “حماس مُوّلت من الحكومة الإسرائيليّة في محاولة لإضعاف سلطة فتح الفلسطينيّة. لكن في حال لم نتدخّل بحزم، فإنّ دوّامة الكراهية والعنف ستتواصل من جيل إلى آخر، ومن جنازة إلى أخرى”.