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حزب الله : عندما تقرر إسرائيل توسعة العدوان ستتلقى الجواب بصفعة كبيرة

السبت 20 يناير 2024 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : عندما تقرر إسرائيل توسعة العدوان ستتلقى الجواب بصفعة كبيرة



سما / وكالات /

 أكد نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" أنه "عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي"، موضحا أن "جهوزية الحزب لصد العدوان لا بداية له ولا نهاية".

وفي التفاصيل، أوضح نعيم قاسم قائلا: "هذا العدوان الموجود مستمر الآن من خلال الضوء الأخضر الأمريكي وكل كلام أن هناك خلافات بين الأمريكيين ‏والإسرائيليين، فهذا خلاف تكتيكي".

وأضاف نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان..من طلب منّا أن نتوقف ‏قلنا لهم نحن قمنا بالمساندة وردة فعل، قولوا لمن بدأ أن يتوقف حتى يتوقف كل ما نتج عن هذا العدوان، وبالتالي ‏الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب الدائرة على مستوى كل الإقليم".

وأردف قاسم: "عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل ‏قوي وعندما يبقى على الوتيرة الحالية فنحن نبقى على هذه الوتيرة لأنَّنا نعتبر أن المساندة تتحقق بهذا المقدار".

واستطرد: "يجب أن يعلم العدو الاسرائيلي أن جهوزية الحزب عالية جدا، فنحن نجهز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليس له ‏نهاية، وجهوزيتنا لصد العدوان لا بداية له ولا نهاية".

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