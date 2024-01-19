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عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: فقدنا الثقة بحكومة نتنياهو

السبت 20 يناير 2024 03:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: فقدنا الثقة بحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

قالت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، إنّهم فقدوا ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري رسمي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن عائلات أسرى إسرائيليين في غزة قولهم إنهم "فقدوا الثقة بنتنياهو وحكومته، وأنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة"، دون أنّ يشيروا إلى ماهيتها.

ونقلت الهيئة عن إحدى أقارب المختفين قولها "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".

وعلى الصعيد ذاته أشارت الهيئة إلى أنّ "العشرات من عائلات الأسرى توجهوا إلى مدينة قيسارية (شمال) للاعتصام أمام منزل نتنياهو هناك، حيث سيبيتون طوال الليل".

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة: "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".

وأضاف "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشًا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتها".

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