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شاهد: الكشف عن حجم الضرر في سفينة أمريكية استهدفها الحوثيون بخليج عدن

السبت 20 يناير 2024 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الكشف عن حجم الضرر في سفينة أمريكية استهدفها الحوثيون بخليج عدن



وكالات/سما/

نشرت وزارة الدفاع الهندية صورا تظهر الأضرار التي لحقت بسفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، التي أطلقت نداء استغاثة الخميس الماضي خلال عبورها من خليج عدن.

وأظهرت الصور المشاركة، الخميس، آثار حريق اندلع في مقدمة السفينة التي ترفع علم جزيرة مارشال، عقب استهدافها بعدد من الصواريخ البحرية في خليج عدن.
 


وكانت البحرية الهندية قالت؛ إنها استجابت لنداء استغاثة أطلقته "جينكو بيكاردي"، حيث أنقذت أفراد طاقم السفينة المملوكة لأمريكيين، عقب استهدافها من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

من جهته، قال الجيش الأمريكي عقب استهداف السفينة؛ إن قواته شنت هجمات ضد 14 صارخا للحوثيين، معتبرا أنها "كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
 

وشنت الولايات المتحدة 6 هجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني /يناير الجاري، بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.

وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.

#سفينة امريكية #الحوثيون

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