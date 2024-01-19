شاهد: سيل بشري يتظاهر في صنعاء نصرة لغزة وتنديدا بالهجمات الأمريكية

صنعاء/سما/

انطلقت مظاهرة حاشدة، الجمعة، في العاصمة اليمنية صنعاء للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ورفضا للهجمات الأمريكية والبريطانية على مواقع في العديد من المدن في اليمن.



وأظهرت مقاطع مصورة حشودا بشرية هائلة في مظاهرة تحت عنوان "ثابتون مع فلسطين، وأمريكا أم الإرهاب" في صنعاء، رغم تساقط الأمطار بغزارة وسوء الأحوال الجوية، لتأكيد التضامن اليمني مع الشعب الفلسطيني.





وهتف المتظاهرون ضد الولايات المتحدة التي أعادت إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قوائم الإرهاب، كما صدحت حناجرهم بشعارات التضامن مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية متواصلة من قبل الاحتلال.



وشهدت المظاهرة العارمة دعوات شعبية للاستمرار في العمليات التي يقوم بها الحوثيون في البحر الأحمر ضد "السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، أو المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة".



وشنت الولايات المتحدة 6 هجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ الضربة الأولى، التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني /يناير الجاري؛ بهدف ردع الجماعة التي أعلنت المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافا مشروعة لها عقب الاستهداف.



وتشهد المنطقة تصاعدا في التوترات على خلفية مواصلة الحوثيين استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.