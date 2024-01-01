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عقوبات أوروبية على 6 أشخاص متهمين بتمويل حركة حماس

الجمعة 19 يناير 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات أوروبية على 6 أشخاص متهمين بتمويل حركة حماس



بروكسل/ أ ف ب/

 أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة ستة أشخاص إلى قائمته السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات على خلفية تمويل حركة حماس الفلسطينية.


وقالت بروكسل إن من بين الذين شملتهم العقوبات العضو البارز في مكتب الاستثمار التابع لحماس موسى دودين، إلى جانب ممولين مقيمين في السودان ولبنان والجزائر.
وصرّح مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي “قمنا بإدراج ستة أشخاص شاركوا في تمويل أو تسهيل تمويل حماس”.


وأضاف “سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ويحظر عليهم دخول أراضينا”.


أدرج الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الزعيم السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار على القائمة السوداء “للإرهاب”.

وسبق أن أدرج الاتحاد حماس على لائحة المنظمات “الإرهابية”.


تأتي العقوبات المفروضة الجمعة قبل أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة في بروكسل الاثنين مع وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي تعكف أيضا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين “متطرفين” في الضفة الغربية المحتلة.


شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على حماس بعد الهجوم المفاجئ الذي شنّته في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.


كما احتجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا رهائن، تقول إسرائيل إن حوالى 132 منهم ما زالوا في غزة.


وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وأطلقت هجوما جويا وبحريا وبريا أدى حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل عن 24762 فلسطينيا، حوالى 70% منهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.

#حماس

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