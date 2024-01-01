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وزير الصحة الإسرائيلي يلغي تعليمات باستقبال جرحى من غزة ولبنان

الجمعة 19 يناير 2024 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي يلغي تعليمات باستقبال جرحى من غزة ولبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، أوريئيل بوسو، اليوم الجمعة، عن إلغاء تعليمات بشأن استقبال سكان من قطاع غزة ولبنان "بدوافع إنسانية"، وذلك بادعاء حدوث ضجة حول تعليمات للمستشفيات، أمس، باستقبال سكان تلك المناطق، حسب القناة 12.

وأبلغ بوسو المسؤولين في وزارة الصحة بإلغاء التعليمات. وأوعز لمدير عام الوزارة، موشيه بار سيمان طوف، بالتوضيح أن التعليمات التي أرسِلت للمستشفيات، أمس، بأن تستقبل وتعالج وتسرر سكان من القطاع ولبنان الذين نقلهم الجيش الإسرائيلي إلى المستشفيات، لاغية.

وادعى بوسو أن الرسالة بهذا الخصوص التي أرسلت أمس إلى مدراء المستشفيات، كانت بطلب من جهاز الأمن وأنها كُتبت بدون علمه، وأرسلت بدون مصادقته ومن دون إجراء مداولات يشارك فيه هو وطاقم وزارته مع جهات أمنية.

وحسب بوسو، فإنه لم يطرأ تغيرا على سياسته بعدم السماح باستقبال "مخربين وسكان من غزة ولبنان" في المستشفيات في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أرسلت، أمس، تعليمات خطية إلى مدراء المستشفيات، جاء فيها أن "هؤلاء الجرحى يُنقلون لدوافع إنسانية ووفقا لاعتبارات سياسية وعسكرية. وجميع المستشفيات مطالبة بالمشاركة في هذه المهمة".

وأضافت الرسالة أن طلب الوزارة بتقديم العلاج للجرحة هي بموجب التزام إسرائيل بقوانين ومعاهدات دولية، وأن "الإجلاء الإنساني يُنفذه الجيش الإسرائيلي، بموجب قرار ضابط وطبيب في منطقة القتال".

#وزير الصحة الاسرائيلي #غزة #لبنان

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