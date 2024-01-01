إندونيسيا ترفع دعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية؛ إن إندونيسيا رفعت دعوى قضائية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبذلك، تنضم إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا، صاحبة أول دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.

في وقت سابق، قامت وزارة الخارجية الإندونيسية بجمع فريق من الخبراء للمساعدة في صياغة دعوى إندونيسيا في محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على "سياساتها وممارساتها" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب موقع "جاكرتا بوست" المحلي، فقد قالت وزير الخارجية ريتنو مرسودي، إن القضية ستساعد في دعم النظام العالمي القائم على القانوني الدولي، فضلا عن دعم الفلسطينيين.

وجاء كلام مرسودي أمام اجتماع لعشرات خبراء القانون الدولي، والأكاديميين، في العاصمة جاكرتا.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأسبوع الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ إن تل أبيب مستمرة في حربها ضد قطاع غزة، ولن توقفها محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنواصل الحرب في قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا، لن توقفنا محكمة لاهاي ولا محور الشر"، دون أن يوضح ما المقصود بمحور الشر.

