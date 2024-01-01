قناة إسرائيلية: نتنياهو وغالانت يحاولان إخفاء التوتر بينهما دون جدوى

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك خلافات قوية بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الحرب.



وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن "نتنياهو وغالانت يحاولان، منذ أسابيع، إخفاء التوتر بينهما ولكن دون جدوى"، مضيفة أنه "رغم استمرار الحرب في قطاع غزة والشمال الإسرائيلي، إلا أن الخلافات ما تزال مستمرة بين الجانبين".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو وغالانت لا يتحدثان معا إلا بصعوبة رغم استمرار الحرب على قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 105 أيام كاملة".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح غادي آيزنكوت، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت الحرب) بأن "الهجوم على رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، من بعض الوزراء لم يكن عفويا وكان كمينا له".

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقابلة مع آيزنكوت، أوضح من خلالها أنه صُدم من هجوم بعض الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) على الجنرال هاليفي، بسبب إدارته للحرب على غزة، بحسب قوله.



وأشار غادي آيزنكوت، الذي تولى رئاسة الأركان من قبل، أن "هذا الهجوم وكأنه كان مرتبا له وكان كمينا ولم يكن شيئا عفويا".



وتأتي تصريحات آيزنكوت، على خلفية أزمة عميقة تكشفت في جلسة "الكابينيت"، في الرابع من الشهر الجاري، بعدما هاجم أربعة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق، في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومسار الحرب في قطاع غزة.