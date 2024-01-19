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"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين بصورايخ بركان

الجمعة 19 يناير 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين بصورايخ بركان



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف انتشارين ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر وبين موقعي السماقة والرمثا بصاروخين من نوع "بركان".


وصدر عن "حزب الله" بيانين منفصلين جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة": 

- عند الساعة‎ 3:15 ‎من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة ‎4:15 ‌‏من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر بصاروخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة‌‏ 4:00‌‌‏ من بعد ظهر يوم الجمعة 19-01-2024  استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابة مباشرة. ‏

و تجدد اليوم الجمعة القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها كفركلا وراميا.

في حين بحث وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن "التطورات العملياتية في الحرب على غزة والتهديد الذي يشكله "حزب الله" على الحدود الشمالية".

‏هذا ونقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كان عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

#حزب الله #صواريخ بركان

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