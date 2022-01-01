تقرير: "إسرائيل" تتعرض لخسارة كبيرة لصالح مصر والأردن

القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل خسرت ملايين السياح بسبب الحرب على غزة، وأن دول الشرق الأوسط هي المستفيدة الأولى من ذلك.



وتحت عنوان: "بدأ السياح بالعودة إلى الشرق الأوسط ولكن ليس إلى إسرائيل"، قالت صحيفة "ذا ماراكر" الاقتصادية الإسرائيلية، إن شركات السياحة العالمية أعلنت عن زيادة في الحجوزات لدول مثل مصر والأردن فيما لم تحظى إسرائيل بأى أفواج سياحية.

وقالت الصحيفة العبرية إن حجوزات الرحلات إلى الأردن وتونس ومصر قفزت بأكثر من 100%.

وأكد تقرير الصحيفة أنه لا تزال صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل مدمرة بسبب الحرب في غزة، لكن السياح بدأوا تدريجياً في العودة إلى بعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، على الرغم من القتال المستمر.

وكان قد أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن مصر استقبلت 14.906 مليون سائح عام 2023، وأن الربع الأخير من العام شهد نموا بلغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأشار الوزير خلال عرضه، إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.

ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، فإن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، لافتاً إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح.

وأضاف: "شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط بسبب الحرب على غزة".

ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولاً إلى إتاحة 3 أضعاف حتى عام 2028، موضحا 2022 إلى 698.779 مقعداً في أكتوبر 2023.