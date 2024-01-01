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الدبابات الإسرائيلية تقصف أهدافا للجيش السوري

الجمعة 19 يناير 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدبابات الإسرائيلية تقصف أهدافا للجيش السوري



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن دباباته قصفت أهدافا للجيش السوري ردا على إطلاق قذائف على "الأراضي الإسرائيلية يوم الخميس".

وقال المكتب الصحفي للجيش في بيان: "ليلة الجمعة، ردا على إطلاق قذائف في اتجاه مرتفعات الجولان، هاجمت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي منشآت عسكرية تابعة للجيش السوري".


هذا ودوت صفارات الإنذار في الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان يوم 18 يناير، وذلك حسبما أفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الفضائية الروسية نظمت دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت في بيان إنه "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع نظم الطيران الحربي للقوات الجوية الفضائية الروسية دورية على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية".

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