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اتصالات مشبوهة تسبق ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

الجمعة 19 يناير 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات مشبوهة تسبق ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت/سما/

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن سكان بعض البلدات في جنوب لبنان يتلقون اتصالات مشبوهة يدّعي أصحابها أنهم من مؤسسات رسمية أو إحصائية، ويستعلمون حول عدد أفراد العائلة وأماكن تواجدهم.

وذكرت قصة امرأة تدعى أم حسين، كانت تلقت قبل أيام اتصالا زعم المتصل فيه أنه من مصرف وطلب حضور أحد أفراد العائلة لقبض مبلغ مالي، لكنها أبلغته أنهم نزحوا من جنوب لبنان الى بيروت، مشيرة إلى أنه بعد وقت قصير، تعرض الحي حيث منزلها في البلدة لقصف إسرائيلي.

وتكررت حوادث مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان، ما دفع "حزب الله" إلى التحذير من سعي إسرائيل الى "تحصيل معلومات عن المقاومة وأماكن وجود مجاهديها في قرى الجنوب" عبر الاتصال بالسكان.

ونبه الحزب إلى أن المتصل يحاول "استقاء معلومات حول أفراد عائلة المتصل به وأماكن وجودهم، أو معطيات مختلفة تتعلق بالمحيط"، موضحا "يستغل العدو هذه المعلومات للتثبت من وضعية وجود الإخوة المجاهدين في بعض البيوت التي يعتزم استهدافها". 

ولدى سؤالها عن الاتصالات، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها "غير قادرة على الإجابة".

وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس" إن مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يتوليان التحقيق في الاتصالات المشبوهة التي ترد الى لبنانيين من متصلين إسرائيليين يتمكنون من اختراق شبكة الاتصالات اللبنانية.

وبحسب المصدر، فقد استخدمت إسرائيل هذا التكتيك مرات عدة قبل استهداف منازل يتحصّن فيها مقاتلون من حزب الله، ما أوقع قتلى في صفوفهم.

وأوقفت القوى الأمنية ثلاثة لبنانيين بشبهات تجسس لعملهم لصالح شركات أمريكية يشتبه بارتباطها بإسرائيل. وقد تبين أن أحدهم أجرى "مسحا لشبكات الانترنت المنزلي" في الضاحية الجنوبية، وفق المصدر الأمني وقد ضبط بحوزة الموقوفين جهاز متطور بالغة الدقة.

#لبنان

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