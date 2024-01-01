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شكاوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال خلال مشاركته في منتدى دافوس

الجمعة 19 يناير 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكاوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال خلال مشاركته في منتدى دافوس



دافوس/سما/

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني، أنه تم تلقّي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري: “سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقاً للإجراءات المعتادة”، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعنيّ.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كان هرتسوغ من بين مسؤولين إسرائيليين كثيرين حرّضوا ضد الفلسطينيين، ومن بين أقواله تصريحه في الأيام الأولى للعدوان: “الأمة كاملة (الفلسطينيون في غزة) تتحمل المسؤولية عمّا جرى في أثناء هجوم حماس، وليس صحيحاً القول إن المدنيين في غزة غير ضالعين في الأمر، كان بإمكانهم الانتفاضة ومحاربة (حماس)”، وهو كلام اعتبر تجريداً واضحاً للفلسطينيين في غزة من صفتهم المدنية وتبريراً لارتكاب أعمال الإبادة في حقهم.

وعقدت محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

#سويسرا #اسرائيل

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