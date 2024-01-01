  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن تفاصيل تحويل اسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة ..

الجمعة 19 يناير 2024 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل تحويل اسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة ..



القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل الآلية الجديدة لتحويل اموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي قدمها وزير المالية الاسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش والتي سيتم بموجبها إيداع الأموال المخصصة لغزة لدى دولة ثالثة.

وقالت القناة ان الدولة الثالثة والتي ستم تحويل اموال غزة اليها هي النرويج على ان تضمن الولايات المتحدة والنرويج أن الأموال لن تذهب إلى غزة كما أنه لن يتم منح قرض من هذه الاموال الى غزة وفي حال مخالفة هذه الشروط سيتم تجميد كافة الأموال المخصصة للسلطة.

وذكرت معاريف ان الاموال المخصصة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب تبلغ 800 مليون شيكل من ضمنها 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام: فجرنا منزلا بقوة اسرائيلية مكونة من 30 جنديا في خانيونس

هرتصوغ: يدعو الدول القوية لتشكيل تحالف يعيد إعمار غزة

بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة

يونيسف: غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم والاوضاع منهارة تماما ..

ضابط إسرائيلي كبير: لا يمكن القضاء على "حماس" لا حاليا ولا في المستقبل

صحيفة عبرية : عدوى خطيرة تضرب أقدام الجنود الإسرائيليين في غزة

آيزنكوت: عارضتُ خطأً استراتيجياً بالهجوم على حزب الله في اكتوبر الماضي..

الأخبار الرئيسية

الحرب على غزة

صحيفة بريطانية: مبادرة عربية لوقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن ...تطبيع مقابل دولة فلسطينية

إيهود باراك: حماس لم تهزم وفرص استعادة الرهائن تتراجع

بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة

الاعلام العبري : انفجار وشيك لـ(طنجرة الضغط بالضفّة الغربيّة) وارتفاع لشعبية حماس

لهذه الاسباب ..جيش الاحتلال يقرر البقاء في منطقة وادي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية