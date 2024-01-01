الكشف عن تفاصيل تحويل اسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة ..

القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل الآلية الجديدة لتحويل اموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي قدمها وزير المالية الاسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش والتي سيتم بموجبها إيداع الأموال المخصصة لغزة لدى دولة ثالثة.

وقالت القناة ان الدولة الثالثة والتي ستم تحويل اموال غزة اليها هي النرويج على ان تضمن الولايات المتحدة والنرويج أن الأموال لن تذهب إلى غزة كما أنه لن يتم منح قرض من هذه الاموال الى غزة وفي حال مخالفة هذه الشروط سيتم تجميد كافة الأموال المخصصة للسلطة.

وذكرت معاريف ان الاموال المخصصة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب تبلغ 800 مليون شيكل من ضمنها 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.