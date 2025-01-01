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بن غفير : يجب قتل الفلسطينيين بالضفة حتى ولو لم يشكلوا تهديدا

الجمعة 19 يناير 2024 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير : يجب قتل الفلسطينيين بالضفة حتى ولو لم يشكلوا تهديدا



القدس المحتلة / سما/

 وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.

وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".

ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.

من جانبها، قالت صحيفة"يديعوت أحرونوت" العبرية إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.

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