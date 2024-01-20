طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل :يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2024/01/20: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2024/01/21: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2024/01/22: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الىى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

تحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر:

1 - تدني مدى الرؤيا الأفقية.

2-انخفاض درجات الحرارة لهذه الليلة والساعات الاولى من الصباح الباكر.