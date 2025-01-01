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"التعليم العالي" تدين تفجير الاحتلال لجامعة الإسراء في غزة

الجمعة 19 يناير 2024 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تدين تفجير الاحتلال لجامعة الإسراء في غزة



رام الله / سما/

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسف الاحتلال لجامعة الإسراء في قطاع غزة، والذي يأتي استمراراً للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، بحيث استهدف الاحتلال في وقت سابق عدداً كبيراً من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ودمرها بشكل كلي أو جزئي، وذلك ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التدمير هو مخالفة وانتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.
وشددت "التعليم العالي" على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية مسؤولياتها للجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني عموماً وينتهج سياسة تدمير المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن مؤسسات التعليم العالي في القطاع ستنهض من جديد وستواصل رسالتها السامية بالرغم من عدوان الاحتلال وإجرامه.

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