لهذه الاسباب ..جيش الاحتلال يقرر البقاء في منطقة وادي غزة

القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة الرسمية من التلفزيون الاسرائيلي النقاب الليلة الماضية عن قرار اتخذه الجيش الاسرائيلي بالبقاء في منطقة وادي غزة الذي يفصل شرق القطاع عن غربه خلال العام الجاري وذلك لمنع تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع الى شماله خشية نجاح عدد من قيادة المقاومة بالعودة الى الشمال او نقل محتجزين اسرائيليين.

وقالت القناة ان الجيش مزود بادوات تكنولوجية ووقائية ايضا خشية تعرض قواته لقذائف حماس وانه يسمح فقط بمرور الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية وسيارات الاسعاف بعد فحصها جميعها.

وسيبقى الجيش في هذه المنطقة حتى لو سمح بعودة الغزيين الى الشمال تحت ضغوطات دولية.

وقالت القناة ان اسرائيل تقدر وجود الاف المقاتلين من المقاومة في منطقة رفح التي يتواجد فيها عشرات الاف الفلسطينيين وان عملية اقتحام رفح مشروطة بالسماح بعودة الفلسطينيين الذين نزحوا اليها نحو شمال غزة علما بان اسرائيل اشترطت ايضا مقابل هذه الخطوة ان تفرج المقاومة عن المحتجزين وان يتم استبدال نظام الحكم في شمال القطاع .